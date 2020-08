Vicenza. Concerto di Arisa

10 settembre, ore 21.00

Ritornano i grandi live in Piazza dei Signori con una nuova edizione di Vicenza in Festival, organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e con Confcommercio Vicenza.

“Ricominciare ancora” è il titolo del live set di Arisa, che ritorna sul palcoscenico con un concerto che rielabora diversi generi in chiave pop, accompagnata dal suo trio, formato da Gioni Barbera al piano, Raffe Rosati al basso e Giulio Proietti alla batteria. Arisa è diventata famosa dopo aver partecipato al Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità. Nel corso della sua brillante carriera, la cantante si è aggiudicata in due occasioni la vittoria al Festival di Sanremo e ha ottenuto vari riconoscimenti. Dal 2010 ha avviato la sua attività televisiva, come presenza fissa al programma televisivo Victor Victoria – Niente è come sembra e come giudice della quinta e sesta edizione italiana del talent show X Factor, e dal 2011 ha lanciato la sua carriera cinematografica, debuttando sia come attrice che come doppiatrice interpretando il ruolo di Chiara nel film diretto da Ricky Tognazzi Tutta colpa della musica.

