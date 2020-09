La livella 2.0

È ARRIVATO©

di Germana Bruno

È arrivato, ma non su un barcone,

si è ben nascosto in aereo o in un vagone

e non stava tra le pieghe di stracci,

piuttosto nelle tasche o sui pettacci

di un’elegante giacca scura

e qui è giunto con regolare procedura.

Si è poi insinuato, senza farsi notare,

in altri luoghi senza disdegnare

né il ricco o il povero e neppure il nero o il bianco,

non ha badato a razza, credo o rango.

Son tutti uguali per lui gli esseri umani,

femmine o maschi, cinesi o italiani,

perché la morte e la malattia,

non guarda in faccia, mai, chiunque sia.

Ed è arrivato, veloce e con scaltrezza,

a ricordarci della nostra debolezza,

che non esiste confine o differenza,

che siamo uguali in paura e in sofferenza.