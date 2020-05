Sovizzo. Biblioteca: da lunedì 11 maggio aperta per il prestito bibliotecario

Da lunedì 11 maggio la Biblioteca di Sovizzo riaprirà per il ritiro delle prenotazioni e la restituzione dei libri in prestito, in osservanza al Decreto del Consiglio dei Ministri (DPCM 8 marzo 2020) e dell’Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto del 3 maggio 2020.



Per la messa in totale sicurezza degli ambienti si è proceduto all’installazione di pannello in plexiglas sul bancone del bibliotecario all’ingresso della biblioteca, è stata eseguita la sanificazione dei locali e agli operatori sono stati forniti dispositivi di protezione individuale.



In questa prima fase di riapertura, sarà quindi possibile effettuare la restituzione dei libri in appositi contenitori all’esterno della Biblioteca e il prestito di quelli che vengono prenotati anticipatamente (online, telefonando o scrivendo una mail).



L’accesso alla Biblioteca avverrà col solito orario di apertura, su appuntamento, una persona alla volta, in modo da garantire a tutti la massima sicurezza.



I libri restituiti verranno scaricati dalla tessera all’ottavo giorno dal momento della restituzione, per garantirne la sanificazione tramite “quarantena”.



I prestiti in scadenza sono automaticamente prorogati fino al 1° giugno.



La collaborazione e il senso di responsabilità dei cittadini sarà fondamentale, come l’osservanza di semplici regole: rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro e stare all’esterno in fila ordinata, entrare una persona per volta, indossare sempre mascherine, guanti o usare gel igienizzante.



Non va dimenticato inoltre che c’è sempre la possibilità di fruire dei servizi bibliotecari on line (tra cui l’iscrizione alla Rete biblioteche) e delle sempre più numerose risorse digitali del catalogo degli e-book. Attualmente il catalogo consente l’accesso gratuito a 43.744 Risorse MLOL(in prestito) e 1.512.252 Risorse OPEN (tra cui ebook, audiolibri, riviste, ma anche immagini, spartiti, mappe, periodici e video).