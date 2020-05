Non abbiamo più ammalati!

Abituati a una valanga di haters senza ritegno che si annidano come topi di fogna nelle pagine senza controllo dei social network, siamo letteralmente inciampati in questa meravigliosa notizia posta in evidenza dalla pagina facebook del Comune di Montorso Vicentino.

Cari cittadini,

vi informo che non abbiamo più ammalati nel Nostro Paese.

A tutti voi va un GRANDE ringraziamento per avere rispettato le regole e aver evitato ulteriori contagi.

La solidarietà che avete dimostrato è stata importante e significativa.

Auspico che questo rispetto delle regole continui anche adesso, in una situazione così delicata come la riapertura dei locali e dei negozi (di seguito trovate allegate le linee guida per le riaperture)

Vi sollecito a portare SEMPRE la mascherina (se qualcuno dovesse averne bisogno può farne richiesta anche in Comune).

Grazie di cuore per la vostra collaborazione e per il vostro buon senso!

Diego Zaffari