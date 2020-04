Vicenza. Cinema Odeon riapre…. ONLINE!!!!



Ci piace e condividiamo!!



Il CINEMA ODEON è ufficialmente riaperto.. online!

Potete accedere a ODEONLINE su Vimeo On Demand a questo link: www.vimeo.com/odeonline

4 I PRIMI FILM DA NON PERDERE:

🔹 IL PIANETA IN MARE di Andrea Segre

🔹 LE GRAND BAL di Laetitia Carton

🔹 9 DOIGTS / 9 DITA di F.J. Ossang

🔹 IL TRENO VA A MOSCA di Federico Ferrone e Michele Manzolini

I primi 4 film proposti (a breve seguiranno delle schede per presentare bene ogni titolo.. proprio come si fa al cinema!) sono ognuno unico a modo suo e sono solo i primi di tante nuove proposte che saranno ogni settimana aggiunte.

Ogni film resterà disponibile per circa 2 settimane sulla piattaforma.

Con il pensiero di sostenere le realtà della produzione, distribuzione e l’esercizio stesso, abbiamo scelto due modalità di BIGLIETTI VIRTUALI che permettono lo streaming dei film valido per 3 giorni:

❤️ Odeon LOVER: 5 Euro – per chi sceglie di supportarci generosamente

⭐️ Odeon FAN: 3 Euro – biglietto sempre disponibile applicando il CODICE SCONTO che trovate riportato sulla pagina di ogni film

Come funziona il CODICE SCONTO?

Semplicissimo. Cliccando per l’acquisto del biglietto base a 5 Euro (un grande bottone rosso con scritto RENT), Vimeo vi chiede di registrarvi brevemente con Email e Password e successivamente vi chiede di inserire un metodo di pagamento. Sotto vedrete apparire un’opzione “Apply promo code” che potete scegliere inserendo il CODICE SCONTO che sconta il biglietto a 3 Euro.

Non vi resta che terminare l’acquisto e… GODERVI IL FILM!

Se avete una tessera del CINEFORUM, FILMSTUDIO o FILM IN LINGUA, restate online.. stiamo mettendo a punto dei vantaggi specialissimi per voi!

Per qualsiasi necessità o chiarimento potete in qualsiasi momento scriverci un messaggio in chat su Facebook – l’Odeon è sempre virtualmente aperto per rispondervi.



