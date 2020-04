Cassa integrazione in deroga: le domande solo su ClicLavoro Veneto tramite il servizio online CO_Veneto



Le domande per l’accesso alla Cassa integrazione in deroga da parte delle imprese del Veneto in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus potranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica tramite il servizio online di ClicLavoro Veneto CO_Veneto – Comunicazioni Obbligatorie. Non è consentito l’invio tramite altre modalità (fax, email, ecc.).

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite CO Veneto a partire dal 28 marzo 2020 alle h 9.00. www.venetolavoro.it.

Il ricorso alla Cassa integrazione in deroga, disciplinato dall’Accordo quadro regionale e dall’art. 22 del Decreto legge n.18/2020 “Cura Italia”, prevede la possibilità per tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli del settore agricolo, con sede o unità produttive in Veneto o con lavoratori residenti o domiciliati in regione, di accedere con procedura semplificata alla cassa integrazione in deroga, a decorrere dal 23 febbraio 2020, in caso di sospensione o riduzione dell’attività produttiva.

Per ricevere supporto nell’invio delle domande e per maggiori informazioni le imprese interessate possono rivolgersi anche alle proprie associazioni di categoria, ai consulenti per il lavoro e alle organizzazioni sindacali.





Segnala presso:

PR: 0