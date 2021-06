Reunion di Friends: che nostalgia!!!

Che meraviglia!

Ricordate i numeri di Friends?

Prima puntata: 22 settembre 1994

Puntata finale: 6 maggio 2004

Sigla: I’ll Be There for You

Numero di stagioni: 10

Episodi: 236

L’ultima puntata di Friends è andata in onda il 6 maggio 2004 ed era in realtà un doppio episodio, ufficialmente il 17esimo e il 18esimo della decima stagione. Il doppio finale della serie, creata da David Crane e Marta Kauffman radunò di fronte al televisore oltre 52 milioni di spettatori!!!!

E’ stato detto davvero tutto di questa serie, meravigliosa nella sua esplosiva semplicità, nel carisma dei suoi attori, nella familiarità dei loro personaggi nel fatto, che gioco forza abbiamo finito per sentirli davvero amici nostri e continuiamo, oggi, come ieri a cercarli in streaming o in tv come un bisogno di condividere del tempo con gente che si vuole bene davvero.

Che coraggio che c’è voluto ad accettare tutti una Reunion, che capacità di rimettersi in gioco (io avrei avuto una fifa blu di scalfire la magia di un finale televisivo epico): e invece… E’ stato bello, bello da stare male.

Rachel, Ross, Chandler, Joey, Monica e Phoebe, invecchiati, appesantiti, con qualche capello bianco e lo sguardo compassato di chi sa di aver fatto la storia e si concede come un direttore d’orchestra per un ultimo applauso dei numerosi, inquantificabili fans in ogni angolo del globo, ci hanno deliziati!

La Reunion è stato un esperimento fortemente voluto, annunciato, smentito, rilanciato e finalmente confermato, dopo anni di contorcimenti che non ne facevano mai fare venire la luce fino a quello che è stato il 27 maggio 2021, un anno finalmente che si ricorderà per essersi mangiato il Covid ed averci regalato, a poco a poco, una vera normalità.

Che bello vederli piangere dalla commozione, felici nell’abbraccio, raccontarci episodi, aneddoti, retroscena.

La cosa più bella è stata scoprire che Ross e Rachel si fossero amati davvero ma non un amore carnale, vissuto, condiviso ma una relazione professionale che non è mai andata oltre per il rispetto dei partner di allora, perchè forse se qualcosa fosse nato e poi finito non sarebbe stato più lo stesso. La loro storia ci ha fatto commuovere, emozionare e urlare come tifosi da stadio quando Rachel scende da quel maledetto aereo che l’avrebbe portata lontana per sempre, per vivere il sentimento dei sentimenti con il suo amato paleontologo.

E scusate se è poco ma vogliamo parlare del successo mitico: “Gatto rognoso”. La meravigliosa Lisa Kudrow la vera magica matta della serie Friends: pura e sincera, simpatica e stravagante, spontanea e coinvolgente. Ricordavo ogni parola e sinceramente mi sembrava di vedermi ancora sul divano dai miei, rigorosamente a luce spenta, a godere come allora di quei magici momenti che per noi giovani che fummo, erano una sorta di rito, molto più sfumato oggi, al tempo dello streaming.

Bravi chi ha collazionato questo evento e grazie per averci fatto capire che, se si invecchia bene, a guardarsi indietro non si cade ma si cammina verso il futuro con rinnovate motivazioni.