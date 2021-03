Pausini vince un Golden Globe per “Io Sì”

Ai Golden Globe Laura Pausini vince il premio come migliore canzone originale del 2020 con ‘Io sì’, tratta dal film di Edoardo Ponti ‘La vita davanti a sè’. Il brano cantato dalla cantante romagnola è scritto in collaborazione con Diane Warren e Niccolò Agliardi.

Chloe Zhao è la prima donna di origine asiatica a vincere il Golden Globe come miglior regista per ‘Nomadland’. È anche la prima donna a vincere il premio da quando Barbra Streisand vinse per ‘Yentl’ nel 1984. La pellicola vince anche la statuetta per il miglior film drammatico.

‘Borat’ conquista il premio più importante nella categoria dei film comici, con il suo autore, Sasha Baron Cohen, che si impone anche come miglior attore protagonista.

Netflix, arrivata ai Golden Globe con 42 nomination, ha vinto i principali premi televisivi. ‘The Crown‘, come previsto, ha ottenuto la migliore serie drammatica, insieme ai premi per la recitazione vinti da Josh O’Connor (che interpreta il Principe Carlo) ed Emma Corrin (che interpreta la Principessa Diana). ‘Schitt’s Creek’ ha vinto come miglior serie comica per la sua stagione finale. Catherine O’Hara ha vinto anche come miglior attrice in una serie comica.