INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO

Si informano i cittadini che a partire da mercoledì 10 febbraio e fino al 24.03.2021 è possibile presentare la domanda per accedere agli interventi regionali a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto anno 2020. Per i requisiti richiesti si prega di prendere visione dell’allegato avviso pubblico.

La domanda può essere presentata in modalità telematica dal cittadino mediante smartphone/tablet/pc collegandosi all’indirizzo: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as06/index.html

oppure sempre in modalità telematica assistita previo apposito appuntamento prenotabile dal 17.02.2021 attraverso il servizio “Mycalendar” presente in home page del sito istituzionale del Comune di Creazzo o telefonando al n. 0444338238 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.