Zaia e l’ordinanza dello spritz

Crisanti: “Se riapriamo tutto insieme, vanifichiamo sforzi fatti“

Dice il vecchio adagio che il più bel tacere non fu mai scritto e ci dispiace non essere in linea in quanto proprio non ce la facciamo a rifugiarci nel silenzio.

Ieri siamo stati con la tastiera inattiva per rispetto di tutti coloro i quali in questo momento vengono vessati dalla pandemia in corso, costretti per disposizioni governative o per forzati stop aziendali, all’inattività. Oggi no.

Si sa che, quando il popolo è in difficoltà spingerlo a maggiori sacrifici è soffiare sul fuoco dell’emergenza sociale ma senza dubbio non è ammissibile chi per converso voglia strumentalizzarlo per biechi fini personalistici ed elettorali.

Premesso che, dopo i fatti legati ai famosi 49 milioni (di cui si cerca di non parlare contando sulle memoria a breve termine degli italiani tutti, che accettano qualsiasi nefandezza pur di ascoltare ciò che vogliono sentirsi dire – N.D.R. La vicenda aveva portato alle dimissioni di Bossi dalla carica di segretario, seguite da quelle dei suoi più stretti collaboratori, e al processo celebrato a Genova. Al centro del procedimento, i rimborsi elettorali ricevuti dall’allora Lega Nord tra il 2008 e il 2010, per un totale di 48.969.617 euro, secondo l’accusa utilizzati anche per spese personali, principalmente della famiglia Bossi. ) non si sa come si faccia ancora a parlare di un Sud mantenuto o meglio di un Sud a cui non importa del lavoro a dispetto del nord.

Ma vi prego venite sotto il Po a chiedere voti, la gente vi aspetta: il principio primo è sempre lo stesso, qualcuno non dimentica e anche i saltimbanco che sono zompati sul vostro carro per avere visibilità saranno premiati alla prossima partita, garantito, alle urne.

Parliamo di urne appunto;

abbiamo già detto che dietro l’onda lunga del Coronavirus si gioca la partita elettorale: sette le Regioni chiamate a votare – Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D’Aosta – e mille Comuni coinvolti.

Il Cdm ha approvato il rinvio a una finestra elettorale compresa tra l’1 settembre e il 15 dicembre.

Zaia vuole andare a votare, presto, prima possibile, vuole sfruttare la visibilità che gli viene da questo momento e farlo a piene mani in pieno stile leghista, la lega che è sempre rimasta lega nord, lega a nord.

Il discorso del Governatore del 27 aprile u.s. in diretta che scimmiotta quello fatto nella notte dal leader Salvini ricorda totalmente il colpo di mano dell’estate di Mr. Felpa (quanto ridere fanno i Sindaci che lo emulano con l’esibizione di divise di vario tipo):

quando i sondaggi lo davano al 500% dal suo Papeete annuncia che il suo partito ritirasse l’appoggio al Governo e deposita una mozione di sfiducia a Conte in piena calura estiva, poi puntualmente ritirata per cercare di salvare il salvabile visto che il Pd, a cui lo stesso Salvini aveva fatto una chiamata strategica, restituisce un benservito epico al verde mojito.

Così il Presidente Veneto, il giorno 27 aprile fa “l’ordinanza dello spritz” valida dalle ore 18.00 dello stesso giorno (orario caro a molti che amano gustarsi tale sollievo al bar): fermo restando che, come ormai noto, per gli articoli 2 e 3 del DL 19/2020 non ha nessun valore, come ricordato dallo stesso Presidente Conte giorni fa e che di fatto, la stessa spritz norma avesse termine il 3 maggio, stabiliva, come noto, libertà di azione all’interno del territorio comunale e per raggiungere le seconde case, con i distinguo ormai noti.

Quel giorno Zaia aveva avuto un rigurgito antimeridionalista notevole e dopo avere sciorinato una serie di considerazioni, di vicinanze a tutte le categorie in protesta, non solo non ha specificato che la predetta norma non avesse alcuna apertura e considerazione verso le medesime categorie ma aveva omesso che le forze dell’ordine se necessario potevano multare i cittadini in flagranza di reato

(salvo poi nei giorni successivi appellarsi al buonsenso, alla comprensione, all’apertura di chi di dovere, che potevano, comunque agire nel senso di infliggere sanzioni se necessario senza commettere un abominio).

Aprire è la parola d’ordine, in Veneto, dell’opposizione tutta, senza aspettare oltre, in linea a quanto richiesto dai ristoratori, dai parrucchieri, dai barbieri e da chiunque avesse fatto analoga richiesta ma….

Cosa accade ancora: nei giorni seguenti al 27 u.s., Zaia ritratta, dice che l’ordinanza non dice nulla di più del nuovo D.C.P.M. (lo spritz d’asporto fa brutti effetti: attualmente secondo le disposizioni governative non ci si può allontanare se non in prossimità dell’abitazione) e aggiunge che con mascherina, guanti e gel igienizzante si possa fare il giro del mondo.

Ma, udite udite, a parlare è proprio il prof. Crisanti, (nato a Roma e formato alla Sapienza, quindi emerito scienziato del Sud, questo precisiamo per gli Zaiaisti della lega Nord che considerano il Sud una palla al piede e dimenticano di omaggiare in toto questo luminare come merita) quello del caso di scuola messo a punto a Vo (di cui Zaia reclama la paternità e non semplicemente il fatto di avere avuto la fortuna di avere avuto questo illustre terrore nel posto giusto al momento giusto), che afferma (occhio sempre alle date):

“Se riapriamo tutto insieme, vanifichiamo sforzi fatti” (Si prega di rileggere più e più volte la medesima affermazione).

E Zaia riaggiusta ancora il tiro: afferma che da più giorni il lockdown sia cessato (dall’apertura dei prefetti, dai silenzi assensi, dalle autorizzazioni disposte secondo i vari codici ateco) e guai a dire che se ci fossero più morti la colpa sarebbe sua perchè la sua responsabilità non sarebbe solo morale ma anche legale (è tornato a consultare di nuovo i legali e non gli specialisti della bestia di Salvini, sempre più simile al re tentenna in formato televisivo, queste dirette non hanno più senso se non di campagna elettorale)

L’ultima perla, intellettualmente disonesta (?!?): per evitare un ritorno del contagio e non dare, come dice lui, stipendio agli abusivi, Zaia, approfittando della vetrina da Covid 19, come detto, vuole votare subito. Zaia, in questo caso, non teme assembramenti, inutili esposizioni dei veneti, autoctoni e non, Zaia vuole la riconferma e magari dà un’occhiatina anche a Roma, pensando al suo capo che in questo momento è in calo di consensi, per sostituirlo. Già, perchè a quanto pare in Consiglio Regionale si fa vedere gran poco essendo , così dicono, il Presidente più assenteista d’Italia. Salvini docet.