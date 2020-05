Finalmente le mascherine a 50 centesimi!

Da domani mascherine chirurgiche a 0,50 centesimi in circa 20.000 i punti vendita della grande distribuzione. E’ il risultato dell’accordo siglato tra il commissario Domenico Arcuri, Confcommercio, Federdistribuzione. L’intesa avrà valore anche per tutti i commercianti italiani loro associati alle grandi catene. ”L’accordo che in poche ore abbiamo siglato è una bella pagina nella gestione di questa drammatica emergenza”, afferma Arcuri. ”Ringrazio Confcommercio, Federdistribuzione e Conad per la disponibilità ed il senso di responsabilità verso il Paese che hanno concretamente dimostrato. Il diritto dei cittadini di tutelare la loro salute acquistando mascherine ad un prezzo equo è un diritto essenziale che lo Stato deve garantire”. ”L’intesa consentirà alle imprese di non subire alcuna perdita, e contemporaneamente confermerà la loro fondamentale utilità sociale”, sottolinea Arcuri. Dopo l’accordo siglato con Farmacie e Parafarmacie (30.000 punti vendita) e quello con le grandi catene di distribuzione, ”nei prossimi giorni sarà formalizzato l’accordo già raggiunto con la Federazione nazionale dei tabaccai. In tal modo saranno 100.000 i punti vendita di mascherine chirurgiche in Italia; uno ogni 600 abitanti”. –

Fonte rainews.it