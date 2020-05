Da domani comincia la fase 2. Zaia e la nuova ordinanza: “così si fanno le leggi!”

La diretta di Zaia di oggi sembrava dovesse essere analoga al momento in cui Mosè separò le acque e invece il prodotto è poca roba e tanta apologia a cui ormai ci siamo abituati, completamente deresponsabilizzata negli effetti.

A leggere i commenti in calce alla sua diretta facebook è impressionante: la gente ama le coccole giornaliere che le riserva il leader leghista (che è d’accordo con tutti tranne con chi lo contraddice seppur sottovoce tra i giornalisti) e il delirio dei suoi fan è un Osanna senza distinguo, un vero e proprio club Zaia.

Sembra un one man show: risponde a tutto, anche a ciò che non sa. Dopo avere preso le distanze dallo scienziato Crisanti, cuore pulsante del caso Vò , perchè lontano dalle sue posizioni e non in linea alle volontà dei cittadini di aprire tutto senza se e senza ma, oggi afferma, in preda ormai a un’esaltazione mistico/giuridica: “così si fanno le leggi”, presentando un’ordinanza di una manciata di paginette a fronte del blocco di 70 del DPCM governativo, facendo il paio con l’altra affermazione dello scorso 30 aprile “chi controlla non è autorizzato a scegliere che legge applicare, tra il DCPM e l’ordinanza“, evidenziando di non conoscere le fonti del diritto ma di volere comunque dire la sua sulle stesse ( diplomato alla Scuola Enologica di Conegliano e laureato in Scienze della Produzione Animale presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Udine)

Giorni fa abbiamo contattato il comando dei vigili urbani di zona in occasione dell’ordinanza precedente, chiedendo lumi; la risposta del comandante è stata chiara: per dirimere la questione tra le contraddizioni del DPCM e le ordinanze del Presidente Zaia, abbiamo contattato l’Avvocatura Regionale e chiedo anche a lei di fare altrettanto (cosa che abbiamo fatto). Per intanto ho dato disposizione, parole sue, verso un’intepretazione estensiva delle stesse per agevolare il lavoro degli operatori sul territorio.

Ma oggi il Supremo è andato oltre, ancora e ancora di più: il presidentissimo ha chiesto alla stampa presente che nessuno scriva che l’ordinanza spartiacque sia contro il DPCM del prossimo 4 maggio, perchè altro non fa che chiarire ciò che è già disposto dallo stesso. Però!

Lo stile autarchico esplode in ogni gesto: ci tiene in modo viscerale, si controlla, mischia il veneto all’esposizione in italiano, parla al cuore della gente, furbissimo, parla e si rivolge sempre ai veneti (a coloro che ci tengono a lavorare rispetto ad altre zone d’Italia) e non è un caso, lui leghista.

Ma udite, udite: questo suo iper controllo della situazione comincia davvero a dare i suoi frutti in modo imponente, in quanto i sondaggi lo danno sul podio nel gradimento degli italiani, non dei veneti, I T A L I A N I!!! (Salvini avvisato….)

Per quanto riguarda la fiducia nei leader, Conte è in testa al 64 per cento nonostante un calo significativo di 7 punti. Dietro il presidente del Veneto Luca Zaia (che passa dal 48 al 51 per cento dei consens) e il ministro della Salute Roberto Speranza (dal 40 al 41). Perde, in termini di fiducia, ben dodici punti Giorgia Meloni (dal 52 al 40), che viene così sorpassata dal ministro in quota Leu. Seguono: Emma Bonino (40), Dario Franceschini (38). Toccano il 37 per cento: Luigi Di Maio, Attilio Fontana e Matteo Salvini (il leader leghista scende dal 46 al 37). Molto significativo, osserva Diamanti su Repubblica, il fatto che il segretario del Carroccio perda consensi e raggiunga il presidente della Lombardia, sua Regione e anche suo punto debole in queste settimane. Comunque dietro si posiziona il segretario Pd Nicola Zingaretti (scende dal 40 al 36). Silvio Berlusconi sale di un punto al 35%. Ancora in coda e senza mostrare accenni di cambi di tendenza, Matteo Renzi: il leader di Italia viva perde 5 punti e arriva al 20. In coda Vito Crimi al 17 e Beppe Grillo al 16 per cento.

Oggi pungolato il ministro Boccia, ospite di Lucia Annunziata in “Mezz’ora in più” non ha escluso elezioni a luglio e si è aperta un’autostrada interpretativa in cui, la buona condotta presunta di Zaia nei rapporti con il Governo potrebbe portare ad un premio in termini elettorali, evitando che si sgonfi il consenso acquisito nel freddo autunnale: “Mai mañar tut cuel que se á; mai créder tut cuel que se dis; mai dir tut cuel que se sa.”

Sintetizzando la sua ordinanza: da domani tutti con la mascherina quando si esce, da domani la Pellegrini torna ad allenarsi perchè riaprono le piscine e se si vuole andare a correre a Jesolo, basta prendere la macchina e si va.

Per tutto il resto rimandiamo al DCPM del 4 maggio e per una questione di responsabilità alla circolare che segue:

Se è vero come è vero che Zaia le multe non le paga e che se ci riammaliamo tutti è colpa delle aperture del Governo e delle nostre mancanze rispetto ai dispositivi, forse, per non sbagliare davvero meglio seguire chi ci fa soffrire perchè come dice il vecchio detto siculo, caro Presidente Cu ti voli beni ti fa chianciri, e cu ti voli mali ti fa arridiri.

A proposito: personalmente, ancora fino al 17 maggio, la nostra spesa arriverà a casa. (La questione più gettonata del web).

Da questo momento in avanti torniamo al nostro vivere quotidiano, lasciando il folklore dalla campagna elettorale a quando i tempi saranno maturi (due mesi monotematici sono davvero troppi).