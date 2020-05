Creazzo. Riapertura percorso ciclopedonale Retrone

Il Sindaco con Ordinanza n. 44 del 04/05/2020 ha disposto la revoca delle proprie precedenti ordinanze n. 24 del 10 marzo 2020, n. 31 – del 20 marzo 2020 e relativo provvedimento di proroga, disponendo la riapertura delle seguenti aree pubbliche, ferme restando tutte le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di distanziamento sociale, divieto di assembramento, utilizzo di mascherine e guanti come disposto al punto 3. dell’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 44 del 03.05.2020:

1.percorso ciclopedonale lungo il fiume Retrone per l’intera lunghezza compresa all’interno del territorio comunale;

2.area di sgambamento cani di via Da Vinci/Buonarroti;

3.area di sgambamento presente lungo il percorso ciclopedonale del fiume Retrone sita nei pressi di via Brescia;

4.tutti i parchi pubblici recintati ed in particolare: