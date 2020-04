Zaia: “pronti a richiudere”

Dallo Zaia furioso allo Zaia diplomatico il passaggio è stato breve (in linea d’altronde al capo politico Salvini: “apriamo tutto”, “chiudiamo tutto”, “apriamo tutto” con la stessa coerenza di chi sfoglia una margherita): sono bastati un paio di giorni per dichiarare e rinnegare tutto e il contrario di tutto nel nome di una strategia politica della destra che, da Nord a Sud, si è concentrata su ordinanze protese ad agire solo per destabilizzare la maggioranza al potere e non certamente per aiutare gli italiani a traghettare insieme in questo periodo storico senza precedenti sia sul piano umano che sul piano economico (l’ordinanza di Zaia, ad esempio, del 27 aprile si è concentrata sulla libertà del passeggio e di recarsi alle seconde case).

Ieri durante la consueta diretta, il Governatorissimo locale, con un savoir faire diverso del padano truce con refrain anti-meridionalista che aveva fatto tremare le pareti del palazzo dell’Unità di crisi a Marghera il 27 aprile, ha dichiarato:

«Ci sono due dati, un numero di ricoverati e di terapie intensive, oltre i quali non ci possiamo permettere di essere liberi. Stiamo cercando di individuarli e poi con molta trasparenza diremo che sopra a quei numeri si torna a chiudere» (clamorosa revisione dei presupposti bellici dei giorni precedenti)

Di cosa stiamo parlando? Ieri c’era stata una videoconferenza con i presidenti sulle linee guida nazionali indicate nel Dpcm che entrerà in vigore il 4 maggio.

La conclusione ragionata del ministro Boccia era stata la seguente:

“Propongo un metodo: ordinanze regionali coerenti con il Dpcm” ha quindi aggiunto il ministro. “Se ci sono ordinanze non coerenti invio una diffida, una lettera con la scheda indicando le parti incoerenti e la richiesta di rimuoverle (solo in caso di allentamento delle misure). Se non avviene sono costretto a ricorrere all’impugnativa al Tar o alla Consulta”. “Per arrivare a una soluzione condivisa ha più senso la lettera che vi indica le violazioni dell’ordinanza rispetto alla tutela della salute e se non vengono modificate si trasformano in diffida, rispetto all’impugnativa – ha concluso il ministro-. Non impugno subito ma con grande collaborazione vi scrivo e prima ancora sollecito un confronto preventivo”.

Ed inoltre:

“In base al monitoraggio delle prossime settimane ci potranno essere dal 18 maggio scelte differenziate” tra le Regioni sulle riaperture di attività, ha poi annunciato Boccia sempre ieri in video-conferenza. Il principio è “contagi giù uguale più aperture e viceversa. Discuterete del monitoraggio con il ministro della Salute Speranza (a seguire in videoconferenza con le Regioni, ndr). Definito il monitoraggio si potrà procedere alle differenziazioni”

Ma che al centro non ci fosse la salute dei cittadini ma un risiko meramente politico lo si capisce subito poche ore dopo; infatti in serata la notizia:

Il Presidente della Calabria dispone la riapertura di bar e ristoranti. Il governo verso la diffida.

Secondo il provvedimento firmato dalla presidente della Regione, Jole Santelli, bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e agriturismo possono aprire già oggi. Ma a condizione che la somministrazione avvenga solo attraverso il servizio con tavoli all’aperto. La Calabria parte dunque con l’acceleratore sulla fase 2. Una misura unica nel panorama nazionale in vista della ripresa delle attività e che – spiega la presidente della Regione – “parla il linguaggio della fiducia”. Il documento dispone una serie di riaperture già dal 30 aprile. Tra queste, anche il commercio di generi alimentari nei mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti. Sarà consentito anche il commercio al dettaglio di fiori, piante,semi e fertilizzanti. Riprendono le attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la vendite d’asporto, ma questi stessi locali – bar compresi- potranno anche somministrare sul posto e solo attraverso tavoli all’aperto, purché vengano “rispettate le misure minime’anti-contagio’ e ferma restando la normativa di settore”.

E infine, a sorpresa una lettera dei governatori di centrodestra al presidente Mattarella in cui si chiede più competenza alle Regioni (ha dichiarato Boccia: «Abbiamo passato tutta la giornata insieme e non ci hanno detto nulla, l’ho appreso dalle agenzie di stampa».)

Noi ricordiamo con orgoglio e commozione quanto sia stato fatto in un momento di confusione, nei termini di legge, per i cittadini:

Cavalcare il facile consenso è strumentale in quanto a breve, ricordiamo, sono prossime le elezioni regionali e la posta politica è ricca: Sette le Regioni chiamate alle urne – Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D’Aosta – e mille Comuni coinvolti: il Cdm ha approvato il rinvio a una finestra elettorale compresa tra l’1 settembre e il 15 dicembre.

Ricordate che a morire fino a oggi sono stati i nostri anziani, i medici, gli infermieri, gente comune ma non i politici e domani se il colpo della roulette russa partirà contro le nostre teste a chi chiederemo conto dei nostri morti?

Non siamo allo stadio, c’è in gioco il nostro futuro: non facciamoci manovrare come dei burattini.

Appunto!