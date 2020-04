Incendio Futura srl. Tutto sotto controllo

INCENDIO AZIENDA RECUPERO CARTA E PLASTICA A MONTEBELLO (VI).



COMUNICATO STAMPA DI ARPAV DEL 03/04/2020

Ieri sera alle 19.30 una squadra di tecnici Arpav è intervenuta per un incendio in un’azienda di recupero di carta e plastica a Montebello Vicentino. L’incendio aveva prodotto un fumo nero e denso con direzione non del tutto verticale e quindi con possibili ricadute locali. I sindaci di Montebello e Montecchio hanno avvisato i cittadini di rimanere in casa.

Alle 21 l’incendio era sostanzialmente spento rimanendo però piccoli focolai locali. Arpav ha eseguito analisi speditive nella zona di ricaduta più prossima all’incendio che per molti parametri significativi (Acido cloridrico, acido cianidrico, ossido di carbonio, sostanze organiche) non hanno rilevato concentrazioni significative. Le acque di spegnimento sono state cumulate nelle vasche del depuratore aziendale che le convoglia nel depuratore di Montebello.

PR: 0