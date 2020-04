Creazzo. Buoni spesa: come funziona?



BUONI SPESA

Da giovedì scorso 2 aprile e fino alle 12,30 del giorno 10 aprile è possibile presentare la domanda per i buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo della protezione civile.

COME FUNZIONANO I BUONI SPESA?

Il Comune di Creazzo assegna, attraverso i propri Servizi Sociali, delle somme rese disponibili dal Governo allo scopo di fornire un supporto immediato alle famiglie e singoli cittadini in maggiore difficoltà.

Le somme saranno erogate sotto forma di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Non sono cedibili, non sono commerciabili, né convertibili in denaro.

I buoni sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti e pubblicati all’indirizzo www.comune.creazzo.vi.it

Verrà data priorità alle situazioni che non beneficiano già di altre forme di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

CHI HA ACCESSO AI BUONI SPESA?

I beneficiari devono:

– Essere residenti a Creazzo;

– Essere in condizione di difficoltà economica della sospensione dell’attività lavorativa in attuazione delle misure di contenimento del contagio da coronavirus;

oppure

– Essere privi di reddito o altra disponibilità finanziaria sufficiente a garantire i bisogni alimentari della propria famiglia a causa delle misure di contenimento del contagio da coronavirus.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI BUONO SPESA?

Le domande vanno presentate con apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Creazzo all’indirizzo: www.comune.creazzo.vi.it nella sezione dedicata all’Emergenza Coronavirus – covid-19 o disponibile presso la porta d’ingresso del Municipio.

Il modulo compilato in ogni sua parte va inviato ad uno di questi indirizzi mail: andrello@comune.creazzo.vi.it; grigolato@comune.creazzo.vi.it ; addondi@comune.creazzo.vi.it oppure depositando il modulo cartaceo nella cassetta postale verde collocata presso la porta d’ingresso del Municipio.





