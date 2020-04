Covid 19. Ma l’assessore Lanzarin usa le mascherine distribuite dalla Regione Veneto?

La redazione

La polemica circa la bontà delle mascherine donate da Grafica Veneta e distribuite dalla omonima Regione ha la ribalta social in queste ore: tale dispositivo di protezione individuale, posto all’inizio come alternativa a sciarpe e bandane in assenza di mascherine (prodotto scomparso nelle prime settimane di marzo dai mercati mondiali o venduto a peso d’oro), ora certificato da laboratori non dovrebbe suscitare obiezioni ed invece…..

Ha tenuto a precisare Grafica Veneta: «Per scrupolo e professionalità abbiamo provveduto a farci certificare attraverso primari laboratori di analisi sia la non tossicità, sia l’essere non irritante per la pelle oltre che la capacità di barriera microbica»“



Ma quanti dubbi dopo il servizio di Striscia la Notizia di Moreno Morello, Coronavirus, le mascherine distribuite in Veneto criticate sui social, acuito, a nostro parere dal fatto che chi le promuove è il primo a non indossare l’oggetto della questione: il 3 di aprile scorso, l’assessore Lanzarin arriva in ritardo alla consueta giornaliera conferenza stampa, cui ci siamo abituati in costanza di Pandemia: ha in mano il cellulare e un qualcosa che poi al minuto 1.05 scopriamo essere una mascherina, certamente quella personale, sostituita all’ultimo secondo con “quella di scena” della Grafica Veneta (la fretta è sempre foriera di azioni improprie)



Non smetteremo mai di ringraziare Zaia per come ha governato la nave in tempesta con lucidità, umiltà e intelligenza ma ad un certo punto, se neanche voi ci credete, basta dirlo e non cercare improbabili difese di posizione che rischiano di creare un velo di oscurità in tutto quello che di buono è stato fatto e far sì che la pezza diventi peggio del buco. Ad maiora!