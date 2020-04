Covid 19: facciamo attività motoria a casa… con una favola



Quanti in questa forzata e infinita quarantena non hanno avversato divano e forchetta sperando di salvare la prova costume e soprattutto quanti bambini, in questo pit stop esasperante hanno sentito il bisogno di recuperare la loro dimensione pre Covid 19 con un pò di leggerezza e svago?

Nel nostro peregrinare in rete, vista la convivenza con una giovanotta di 9 anni, abbiamo scoperto la realtà de’ “Le favole di Fede”.

Scrive:”tutti i bambini hanno bisogno anche di movimento e sport. Una lezione di aerobica o balli per adulti è difficile per loro da seguire. Per questo ho studiato un progetto pensato proprio per uttti ibambini piccolo, dai 2 ai 10 anni, che hanno voglia di correre e divertirsi. Ogni video è una lezione di ginnastica vera e propria: si comincia con il risvegliare tutte le articolazioni, ripetendo il nome delle parti del corpo, le dita delle manine, i polsi, le ginocchia, le caviglie ed il collo. Poi si comincia a marciare! Si corre, per scappare dagli squali. Si salta per evitare gli scogli. Si allenano i muscoli delle gambe per camminare come un granchio, e delle braccia per imitare il polipo e il gabbiano. Si nuota a rana e a dorso, piegandosi bene sulle gambe, con un fondale marino di sfondo che ci darà la sensazione… di essere davvero sott’acqua!

In questo modo anche voi genitori potrete riposarvi e guardare i vostri bimbi divertirsi e scaricarsi per 18 minuti, con questo video di ginnastica studiato apposta per loro!“

Siete pronti? Provare per credere.