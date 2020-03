Emergenza Covid-19. Nuovo ventilatore a Villa Salus (Mestre)

<E’ arrivato oggi al Covid Hospital Villa Salus un ventilatore prestato dalla clinica veterinaria San Marco di Veggiano (Padova), centro polispecialistico che rappresenta una delle eccellenze veterinarie a livello europeo, e con un laboratorio di analisi ad altissimo livello.

Proprio oggi, il Governatore Luca Zaia aveva spiegato che “in emergenza, possiamo prendere in prestito i respiratori dagli studi veterinari”. L’uso, infatti, è assolutamente compatibile.

“Si tratta di un macchinario nato per l’anestesia e ventilazione umana, quindi perfettamente utilizzabile, ovviamente dopo le opportune sanificazioni”, spiega la dottoressa Giovanna Bertolini dalla clinica veterinaria. “Ci fa piacere poter essere d’aiuto con le nostre attrezzature in un momento così difficile. A Villa Salus, peraltro, io sono nata, ed è un po’ la chiusura di un cerchio”.

“Siamo grati alla clinica veterinaria San Marco per averci prestato questa importante dotazione fino al termine dell’emergenza>, afferma il direttore vicario di Villa Salus, Mario Bassano. “Abbiamo pensato di dotarci di questa strumentazione, nel caso in cui si presentasse una particolare necessità assistenziale per i pazienti che abbiamo accolto in questi giorni nel reparto di Malattie infettive. Ai coniugi Caldin la nostra gratitudine per la sensibilità e vicinanza dimostrata”.>

PR: 0