Covid 19: a chi dobbiamo dire “grazie”?

Nella mia navigazione del giorno per informare e informarmi sugli sviluppi del dramma sanitario che stiamo vivendo, senza precedenti, mi sono imbattuta sui social su un video postato da un amico d’infanzia, quei DOCUMENTARI con la “D” maiuscola e non solo, che spesso vengono sbeffeggiati come “gomblotto” o presunto tale ma che tuttavia appaiono intrisi di grandi verità.



Focalizziamo alcuni punti per capire: Trump affermava a inizio marzo: “meno grave dell’influenza” (per poi cambiare idea a tempo di record).

Dopo qualche giorno il Presidente gira la frittata e vuole comprare il vaccino in esclusiva per gli USA (compra il brevetto solo per gli americani!!!!)

Infine, come tratto dal video postato in calce (vi prego di cliccare al link di seguito):

Il più grande hedge al mondo ha scommesso 1 miliardo sul crollo delle borse entro marzo





Meditiamo gente, meditiamo.

Grazie Cina per il supporto coraggioso che stai fornendo a noi italiani per uscirne: “uniti si vince”, sempre!!!



