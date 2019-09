Vicenza. Festa patronale della madonna di Monte Berico



Vicenza rinnova la sua devozione e per il settimo anno consecutivo il gioiello di Vicenza attraversa il centro storico della città per arrivare al Santuario in occasione della processione diocesana. Iniziativa patrocinata dal comune e dall’associazione Pigafetta 500. Una festa con la quale la diocesi rinnova la devozione alla madonna all’inizio del nuovo anno pastorale e come vuole la tradizione, fedeli clero e religiose della comunità vicentina di ritroveranno ai piedi delle scalette per salire in processione. Il vescovo Monsignor Beniamino Pizziol consegnerà la lettera pastorale con le linee guida per il nuovo anno. Oggi il vescovo tornerà in Basilica per la messa solenne delle 11. Il Gioiello e il Gonfalone rimarranno esposti sull’altare maggiore del Santuario di Monte Berico per tutta la giornata.

