Oggi giorno della resa dei conti in Parlamento: chi si ricorda della Credieuronord?

Credieuronord, dal sogno al fallimento

Storia breve della finanza del Carroccio

La banca nacque nel 2000 per servire i lavoratori del Nord. Crollò dopo 4 anni, rilevata da Fiorani: aveva bruciato circa 15 milioni di euro

MILANO—I padri di Credieuronord, la banca della Lega nata nel febbraio del 2000 e chiusa dopo quattro anni, hanno tirato un sospiro di sollievo. Perché solo ora la procura di Milano ha deciso di archiviare in blocco l’inchiesta per appropriazione indebita e truffa contro gli amministratori dell’istituto, fra i quali il deputato vicentino Stefano Stefani che in quella banca ebbe un ruolo non secondario. «Ci siamo opposti alla richiesta del pm, ora vediamo cosa farà il giudice », avverte però l’avvocato Antonio Mezzomo che difende un gruppo di vecchi soci sedicenti «gabbati». Maquesto di Milano è solo l’atto finale della disavventura del Carroccio nel mondo creditizio.



Nelle idee dei fondatori, primo fra tutti Umberto Bossi, Credieuronord doveva servire soprattutto il popolo padano: famiglie, artigiani, agricoltori, piccoli imprenditori. «Anch’io sono socio fondatore. E tu?», occhieggiava il Senatur nei cartelloni pubblicitari di allora con i quali tappezzò le città del Nord. Perché, secondo la politica leghista di allora, le banche esistenti facevano parte del sistema nazionale e come tali erano da combattere in chiave autonomista come tutto ciò che profumava di tricolore. Credieuronord doveva dunque essere la banca padana. E in molti ci avevano creduto: leghisti tesserati e simpatizzanti, circa 3.400 in tutto il Nord, dei quali quasi 400 veneti che comprarono migliaia di quote. Bastavano 25 euro per diventare soci. Ma c’erano finanziatori che sborsarono decine di migliaia di euro.Comeil sindaco di Treviso Gian Paolo Gobbo che ne mise 30 mila: «Che dire? Ci ho creduto». L’idea era quella di far nascere vari sportelli nelle province del Nord. Ma la nuova creatura non durò abbastanza: nel 2001 il primo rosso, nel 2002 la ricapitalizzazione, nel 2003 una nuova iniezione di capitale, nel 2004 la chiusura delle prime e uniche tre filiali che riuscirono a vedere la luce: Milano, Brescia e Treviso. Il motivo? Troppi clienti privilegiati e indadempienti. Finì così nell’orbita dell’allora Popolare di Lodi di Gianpiero Fiorani, alla quale venne ceduto il solo ramo bancario (il residuo è Euronord) in attesa della fusione con Reti Interbancarie, la holding della banca lombarda. Fiorani, l’uomo della rinascita, venne però travolto dallo scandalo Antoveneta e con lui anche il governatore della Banca d’Italia, Antonio Fazio, che avrebbe dovuto dare l’imprimatur all’operazione. Il piano saltò e per Euronord il destino fu segnato: crac. Secondo i magistrati che si sono occupati della vicenda, sarebbero stati bruciati circa 15 milioni di euro, fra quote iniziali e aumenti di capitale con i quali si è tentato di rilanciare l’attività. I soci rimasero col cerino in mano e molti, fra cui il gruppo guidato da Mezzomo, urlarono allo scandalo. Alcuni mostrarono i denti, come Franca Equizi, espulsa dalla Lega vicentina, socia della banca e mancato direttore della prevista sede di Vicenza: «E’ un sogno andato in fumo – disse a caldo – Sono molto amareggiata e delusa per la fine ingloriosa di un progetto nel quale avevo creduto e del quale facevo parte attivamente.



Se l’istituto fosse stato gestito con correttezza avrebbe avuto un grande successo». Lei ci ha rimesso dieci milioni delle vecchie lire. Altri fecero buon viso a cattivo gioco, come Gobbo: «Che dire? Purtroppo è andata male. Sono cose che non dovrebbero mai capitare ». In sostanza, chi aveva una poltrona da difendere usò toni morbidi. Chi non ce l’aveva più, come Franca Equizi, puntò il dito accusatore sulla malagestione: «Come si fa a dare tutti quei soldi alla moglie di Franco Baresi?». Equizi parla della linea di credito accordata a Maura Lari, consorte dell’ex libero del Milan. «Eccedenze per oltre 1,5 milioni di euro», sottolinearono gli ispettori della Banca d’Italia. Nel mirino dei soci finirono i membri del vecchio consiglio di amministrazione, fra cui Maurizio Balocchi che è stato tesoriere della Lega. Fra gli altri l’ex presidente Francesco Arcucci, Giovanni Maria Galimberti, Massimo Barbiani e Virginio Carnevali. Per tutti loro nessuna conseguenza penale. Solo una sanzione amministrativa di 7.746 euro ciascuno. Curiosità: la sanzione fu comminata dall’allora ministro dell’Economia Giulio Tremonti.

