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Creazzo. Porte e finestre chiuse dall’1 luglio al 3 luglio

status brendola
IN ATTESA DI COMUNICAZIONI UFFICIALI DA PARTE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI, SI COMUNICA ALLA CITTADINANZA DI TENERE LE FINESTRE CHIUSE E DI EVITARE LA PERMANENZA ALL’ESTERNO.
PER AGGIORNAMENTI SULL’EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE SI INVITA A CONSULTARE IL SITO DEL COMUNE DI BRENDOLA E DELL’ARPAV.

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