Creazzo. Notte bianca 2019

E notte bianca fu!

Freschi ancora di festeggiamenti per una spumeggiante riconferma a capo del paese, la nuova amministrazione a trazione Maresca si presenta in grande spolvero, lasciando nel cassetto week end al mare e lunghe ferie per rispondere alla voglia d’identità del paese in un evento entrato a pieno titolo in quelli tradizionali, nel cartello estivo come l’incipit del programma della bella stagione

L’affluenza di pubblico non è mancata e musica ed intrattenimenti di vario tipo hanno dato ritmo alla luna che ha brillato, in questa notte diversa dal solito, nel cielo di Creazzo.

Sui social le metaforiche pacche sulla spalla per l’organizzazione non sono mancate anche se, parere nostro, qualche cosa per gli anni a venire, da cittadino a cittadino, senza salire in cattedra, va registrato, migliorato e rilanciato:

di fatto mancava un pò l’effetto avvolgente come se ci fosse una scollatura tra i due palchi principali e le piazze, punto di forza logistico del paese.

Sempre più esiguo lo spazio dato ai bambini con prezzi molto alti delle giostrine e nulla più (fila pazzesca per le poche proposte di divertimento).

Il punto di forza by night, le esibizioni dei ballerini, non ha fruito del palco che gli avrebbe dato risalto e maggiore attenzione di pubblico (tutti ammassati a vantaggio solo delle prime file).

E’ mancato l’input anche agli esercenti locali, che, tranne la Pizzeria da Mario (sprint puro nel locale e nella spazio antistante con musica e dj) e pochi altri, hanno partecipato da spettatori e non da “animatori” commerciali del pubblico.

Siamo certi che non sia stato semplice gestire una campagna elettorale e presentarsi di nuovo on the road ma confidiamo che gli anni che verranno ci sia meno voglia di riconferma e più pura determinazione a essere sempre a grandissimi livelli (come da dna) per non essere risucchiati in una sonnolenta routine.

Ad maiora!!!

