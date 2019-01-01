Creazzo. In attesa della urne alcune istruzioni per l’uso del voto

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ATTENZIONE!!!!!
MESSAGGIO RISERVATO AGLI ELETTORI DELLE SEZIONI DALLA N. 6 ALLA N. 10
I SEGGI ELETTORALI DELLE SCUOLE MEDIE SONO STATI TRASFERITI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. GHIROTTI CON ACCESSO DA VIA CADUTI DI NASSIRIYA N. 8
GLI ELETTORI DELLE PREDETTE SEZIONI SONO INVITATI, PERSONALMENTE O TRAMITE ALTRO COMPONENTE DELLA FAMIGLIA,
AL RITIRO, PRESSO L’UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI CREAZZO, DELL’ETICHETTA DI AGGIORNAMENTO INDIRIZZO SEDE SEGGI,
NEI SEGUENTI ORARI:
LUNEDI’ 10.00 – 12.30
MARTEDI’ 10.00 – 12.30 / 16.00 – 18.00
MERCOLEDI’ 10.00 – 12.30
VENERDI’ 10.00 – 12.30
APERTURE STRAORDINARIE DELL’UFFICIO ELETTORALE:
VENERDI’ 24 MAGGIO 2019 09.00 – 18.00
SABATO 25 MAGGIO 2019 09.00 – 18.00
DOMENICA 26 MAGGIO 2019 07.00 – 23.00
SI CHIEDE DI PRENDERSI PER TEMPO PER EVITARE LUNGHE ATTESE NELLA GIORNATA DELLA CONSULTAZIONE.
SI PRECISA CHE IL MANCATO AGGIORNAMENTO DELLA TESSERA ELETTORALE NON COMPROMETTE IL DIRITTO DI VOTO
PR: 0
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