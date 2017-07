Vicenza. Progetto di videomapping per piazza dei Signori, indagine di mercato

Domande entro lunedì 31 luglio



Il settore musei, cultura e promozione della crescita ha indetto un’indagine di mercato per l’affidamento dell’ideazione artistica, progettazione e realizzazione tecnica di un sistema di videomapping narrativo per la città di Vicenza e, in particolare, per l’area di piazza dei Signori.

L’appalto, che avrà la durata di 2 anni dalla stipula del contratto, ha un importo di 190 mila euro.

Gli interessati possono presentare domanda entro le 12 di lunedì 31 luglio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] oppure con consegna a mano o spedizione tramite posta raccomandata in busta chiusa al Comune di Vicenza – Ufficio Protocollo – Corso Palladio, 98 – 36100 Vicenza.

La busta deve riportare la dicitura “Progetto videomapping città di Vicenza”.

