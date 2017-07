Vicenza. Palazzo Chiericati, venerdì 21 luglio apertura serale



La Pinacoteca di Palazzo Chiericati venerdì 21 luglio sarà a disposizione dei visitatori anche in orario serale, dalle 20 alle 24, come avviene ogni terzo venerdì del mese.

La serata sarà allietata da due momenti dedicati alle letture a cura di Theama Teatro e alla musica con il Conservatorio Pedrollo.

Theama Teatro proporrà “Golden artists – La parola agli artisti” con le interviste di Francis Bacon e le lettere di Vincent Van Gogh.

Gli studenti del Conservatorio “A. Pedrollo” si esibiranno alle 21 eseguendo brandi di Bach, Paganini, Scarlatti, Tchaikin, Zubitsky, Pachelbel, Piazzolla, Ohana, Ponce, Gubajdulina, Radeschi alternando violino, fisarmonica e chitarra.

Per assistere all’evento musicale e visitare la Pinacoteca si potrà acquistare il “biglietto speciale serale”, al costo di 7 euro, il giorno stesso dell’iniziativa, a Palazzo Chiericati, dalle 20 alle 23.30. L’ultima entrata al museo è fissata alle 23.30.

Potranno comunque accedere al museo anche i visitatori già in possesso del biglietto unico o di altri biglietti cumulativi.

