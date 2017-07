La Regione Veneto garantisce la copertura economica delle spese per assistenza integrativa scolastica studenti con disabilità



La Regione Veneto garantisce per tutto il 2017 la copertura economica delle spese per il servizio di assistenza integrativa scolastica agli studenti con disabilità nella vista e nell’udito, sinora sostenute dalle Province. E dal 1° gennaio 2018 è pronta a prendere direttamente in carico il servizio, subentrando ai contratti in essere.

Lo ha deliberato la Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin, di concerto con il vicepresidente e assessore al bilancio e agli enti locali Gianluca Forcolin: la Regione impegna quasi 12 milioni di euro per garantire la continuità del servizio in scadenza e incarica il Centro regionale acquisti di predisporre la procedura di gara per il prossimo anno scolastico 2018-2019, in modo da non interrompere il servizio di affiancamento scolastico garantito sinora ad oltre 3 mila alunni e studenti con problemi di vista e di udito.

“Confermiamo l’impegno assunto già lo scorso anno con le Province, gli operatori e i rappresentanti delle famiglie – dichiara l’assessore Lanzarin – Il riparto degli 11.808.088 milioni destinato alle Province venete e alla Città metropolitana di Venezia per l’ assistenza agli alunni disabili dà copertura integrale alle spese per un servizio ausiliario indispensabile per l’integrazione sociale e scolastica di almeno tremila minori”.

Con i quasi 12 milioni di euro stanziati dalla Regione, le amministrazioni provinciali potranno così pagare gli assistenti alla comunicazione e all’autonomia degli studenti con disabilità sensoriali del Veneto sino al 31 dicembre 2017, superando le incertezze create dalla riforma Delrio che ha escluso questo servizio dai compiti fondamentali affidati agli enti provinciali.

Per quest’anno, quindi, le Province e la Città metropolitana rinnoveranno i contratti già in essere. Dal 1° gennaio 2018 la Regione metterà in gara il servizio assumendo la responsabilità diretta di garantire assistenti o lettori agli studenti non vedenti e audiolesi e di assicurare i servizi di supporto organizzativo agli alunni portatori di disabilità o in situazione di svantaggio o riconosciuti da un solo genitore.

