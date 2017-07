Festa Museo Estate al Museo “Zannato” e iscrizioni all’escursione “Nel Mondo delle Palafitte”



Sabato 15 luglio dalle 9 alle 12,30 il Museo Zannato ospiterà la Festa Museo Estate, giochi e attività gratuiti e ad ingresso libero per bambini dai 7 anni in su, ragazzi e genitori.

Le attività saranno a cura di Biosphaera s.c.s., con la partecipazione delle Conservatrici e dell’Associazione Amici del Museo.

Per informazioni: tel. 0444-492565 – infoline 346.3168610

[email protected]

Dal 17 luglio è possibile iscriversi presso la sede della Pro Loco Alte-Montecchio Viale Pietro Ceccato 88 dal lunedì al venerdì, ore 16.30-18.30) all’escursione NEL MONDO DELLE PALAFITTE

domenica 17 settembre 2017 ore 8.00

Escursione a Ledro e a Fiavé organizzata dal Museo Zannato-Sistema Museale Agno-Chiampo in collaborazione con Associazione AMICI DEL MUSEO ZANNATO e PRO LOCO Alte-Montecchio

