Creazzo. Questa sera va ora in onda Oceania: tutti in piazza!



Per chi come noi ha a casa il blu ray e lo sta consumando a forza di vederlo e rivederlo, è una visione da non perdere quella in programma stasera alle ore 21.30 in Piazzetta S.Marco: si avrà la proiezione del cartone animato “Oceania” della Disney. Ingresso libero.

“Tranquilli”!

