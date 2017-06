WhatsApp, come si usa sul pc



Non tutti lo sanno ma WhatsApp, l’app di messaggistica che ha di fatto preso il posto degli sms, si può utilizzare non solo sullo smartphone ma anche sul pc. I messaggi inviati e ricevuti sono completamente sincronizzati tra telefono e computer e visibili su entrambi i dispositivi. Ma come si fa? Basta seguire le indicazioni che Whatsapp fornisce nella risposta a una Faq.

Per installare l’applicazione sul proprio computer bisogna andare su https://www.whatsapp.com/download dal browser del pc o scaricare l’app dall’App Store di Apple. WhatsApp può essere installata sul computer solo se il sistema operativo è Windows 8 (o più recente) o Mac OSX 10.9 (o più recente).

Se il sistema operativo del pc non è supportato, è possibile comunque utilizzare WhatsApp Web tramite browser del computer. Ecco come: bisogna aprire https://web.whatsapp.com sul browser Chrome, Firefox, Opera, Safari o Edge del computer e scannerizzare il codice QR di WhatsApp attraverso l’applicazione WhatsApp del telefono. In questo caso però, a causa delle limitazioni dei browser, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

