Vicenza. Lumen Festival, da domani 21 al 25 giugno al Giardino Salvi

Musica e visual design sotto ad una suggestiva tensostruttura



Prende il via domani mercoledì 21 giugno al Giardino Salvi la quinta edizione di Lumen Festival: cinque giorni all’insegna della musica e del visual design con band e dj che si esibiranno sotto ad una suggestiva tensostruttura del diametro di oltre 20 metri, capace di ridurre l’impatto acustico dei concerti.

Mercoledì 21, giovedì 22 il festival proporrà esibizioni musicali dalle 18 alle 24, venerdì i concerti prenderanno il via alle 16 e si protrarranno fino alle 00.30. Sabato 24 giugno, in occasione della Notte bianca, Lumen sarà aperto dalle 16 fino alle 3 di notte. Domenica 25 giugno il festival aprirà alle 11.30 e si concluderà alle 24. Oltre tali orari non ci saranno emissioni sonore udibili al di fuori del Giardino Salvi.

Accanto alla musica completeranno l’offerta del festival una mostra mercato del disco, la vendita di prodotti di design, installazioni luminose e un brunch domenicale dalla mattina alla sera. Non mancherà la possibilità di ristorarsi nella sezione truck food, arricchita con specialità internazionali: asian, mexican, veggie e gluten free.

L’iniziativa, contenuta nel calendario delle Feste rock, è organizzata dall’associazione ParRock e sostenuta dall’ufficio politiche giovanili del Comune di Vicenza.

È previsto l’ingresso ad 1 euro dopo le 20; la domenica dopo le 16.

