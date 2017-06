Vicenza. Giovedì 13 luglio all’asta gli oggetti smarriti

Alle 15 al via le operazioni di vendita con assegnazione al miglior offerente



Giovedì 13 luglio all’Istituto vendite giudiziarie di via Volto 63 a Costozza di Longare si terrà l’asta degli oggetti rinvenuti nel Comune di Vicenza.

Per visionare le circa 150 biciclette usate, i circa 16 telefoni cellulari e altri oggetti rinvenuti, gli interessati dovranno presentarsi nella sede indicata dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15.

Alle 15 inizieranno le operazioni di vendita con assegnazione del bene al miglior offerente.

Si tratta dei beni rinvenuti dai cittadini e rimasti in deposito all’ufficio oggetti smarriti del Comune di Vicenza senza che ne sia stata richiesta la restituzione nei tempi previsti.

Entro un anno dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso di ritrovamento , infatti, il proprietario può chiederne la restituzione, fornendo gli elementi o esibendo gli eventuali documenti necessari al riconoscimento.

In caso di biciclette, di somme di denaro o beni di valore è in ogni caso necessario fornire all’ufficio la denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza o di fornire con altro mezzo idoneo la prova della proprietà del bene.

Altrimenti può rivendicarne la proprietà il cittadino che ha trovato l’oggetto e che l’ha consegnato personalmente all’ufficio di palazzo Trissino.

L’ufficio oggetti rinvenuti, in corso Palladio 98, è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 (telefono 0444 221030, email [email protected] ).

