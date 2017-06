Sovizzo. Bando Servizio Civile Nazionale



La presidenza del Consiglio – Dipartimento Servizio Civile Nazionale ha approvato un progetto presentato da ARCI Servizio Civile Vicenza, per l’inserimento di 2 volontari presso la Biblioteca Comunale di Sovizzo, per la realizzazione di alcuni progetti in ambito sociale e culturale.

Il bando è aperto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Il progetto sarà presentato martedì 20 giugno 2017 alle ore 20.45, nella Sala Conferenze del Comune.

Si ricorda che le domande dovranno essere presentate entro le ore 14.00 di lunedì 26 giugno 2017, presso l’ARCI Servizio Civile Vicenza, Via Nino Bixio, 41.

Per informazioni sul progetto:

tel. 0444.563831

cell. 348.8990746

mal: [email protected]

