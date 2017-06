CICERO: SUI PAGAMENTI PER PIAZZOLE E UTENZE NEI CAMPI NOMADI BISOGNA VIGILARE.



“Sui campi nomadi e sul pagamento dei canoni per le piazzole bisogna vigilare, altrimenti la città di Vicenza verrà ancora una volta presa in giro dalla demagogia, dal buonismo, da un sindaco fintamente sceriffo e dalla sostanziale incapacità di questa amministrazione.”.

Il Consigliere comunale Claudio Cicero interviene sulla data ultima, posta dal Sindaco Variati, affinché i nomadi paghino quanto dovuto per l’utilizzo del campo di via Cricoli, come previsto dal Regolamento comunale.

“Variati ha dichiarato, mostrando tutta la durezza e la determinazione mancata in questi quasi 10 anni di governo, che i canoni arretrati o vengono saldati entro il 31 maggio o si provvederà all’allontanamento dal campo. Ebbene ieri mattina, 1° giugno, ho prontamente depositato uno specifico quesito per chiedere lo stato dei pagamenti. Ora gli uffici impiegheranno mesi a fare verifiche, l’Assessore Sala guarderà come sempre da un’altra parte, il Sindaco Variati si dimenticherà delle sue stesse dichiarazioni mentre i Vicentini, quelli onesti, continueranno a pagare regolarmente i loro affitti e i loro consumi perché, con loro, nessuno applica misure dilatorie. Attendiamo poi il 1° luglio per l’ennesima sceneggiata sulle utenze idriche mai pagate.”.

PR: 0

Mi piace: Mi piace Caricamento…

Share This Post Tweet

Tags: Campi Nomadi