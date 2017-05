WhatsApp, le funzioni che (forse) non conosci



WhatsApp ormai lo usiamo tutti i giorni. Non sempre, però, ne conosciamo tutte le potenzialità. Ecco qualche funzione che forse ci è sfuggita.



Bloccare il download automatico. A tutti è capitato di trovare la galleria del cellulare piena di fotografie perché qualche amico molesto ha deciso di inviare l’intero ‘album’ delle sue vacanze su WhatsApp. Non potendolo bloccare si può decidere di annullare la funzione di dowload automatico delle foto, ma anche di audio, video e documenti. Come? Basta andare in Impostazioni, scegliere Utilizzo dati ed eliminare le spunte a seconda che si utilizzi la rete mobile, la connessione Wi-Fi o il roaming.

Cambiare il numero di telefono associato a WhatsApp. Si parte sempre da Impostazioni, ma questa volta si sceglie Account e si clicca su ‘Cambia numero’. In questo modo si trasferiranno tutte le informazioni, i gruppi e le impostazioni dell’account del numero precedente sul nuovo.

Creare una scorciatoia per le conversazioni. Basta entrare nella conversazione desiderata, selezionare Menu e scegliere Aggiungi collegamento. Nella parte in basso apparirà ‘Scelta rapita creata’ con il nome del contatto scelto.

Inviare la chat via email. Per inviare copia della chat scelta, basta aprire la conversazione o il gruppo, toccare il tasto Menu, indicato dai tre pallini in alto, cliccare Altro e scegliere Invia chat via email. Scegli se allegare foto e video. Verrà creata così una email con la chat allegata come documento .txt.

Come creare un gruppo su WhatsApp e uscirne. Andare in Impostazioni e scegliere ‘Nuovo gruppo’, selezionando chi vuoi invitare. Sarà proprio WhatsApp a scrivere ‘Aggiungi partecipanti’, mostrando la lista di tutti i tuoi contatti, registrati in rubrica. Ti chiederanno, poi, il nome del gruppo e, se lo desideri, di aggiungere una fotografia ed è fatta. Se, invece, vuoi uscirne clicca sulla foto del gruppo e ti apparirà una schermata con alla fine, oltre ai vari partecipanti, una freccetta rossa d’uscita e la scritta ‘Elimina’ o ‘Abbandona gruppo’.

