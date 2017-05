Vicenza. Country House Cortesia operativo nella nuova veste “culinaria”



Abbiamo imparato a conoscere la bellissima struttura negli anni in cui i nostri bambini si sono deliziati con gli organizzatissimi centri estivi di Diletta e la sua affabile ed affiatata famiglia; gli avventori in modalità bed and breakfast hanno espresso ben più di un apprezzamento con un punteggio eccellente che campeggia in bella mostra sul celeberrimo booking.com, un lusinghiero 9,3 .

Il 26 Maggio e per tutta l’estate apriranno per deliziarci e coccolarci nei week-end come “agriturismo” /”trattoria” , un’occasione in più per viziare il palato contestualizzato in questa storica struttura, bellissima ristrutturazione di un antico casale.

E i bambini saranno ancora protagonisti, la nuova veste è dedicata anche a loro; per tutta l’estate chi vorrà festeggiare il proprio compleanno potrà scegliere il meraviglioso prato e fruire anche dei divertenti gonfiabili: un pacchetto unico che potrà essere sublimato in veste solenne anche nel caso l’occasione sia una cerimonia come battesimo, comunione, cresima, una cena in compagnia anche a buffet.

I presupposti ci sono tutti perchè sia decisamente un vero trionfo commerciale: non trarne profitto sarebbe un delitto.

W l’estate, ad maiora!

