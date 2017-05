Tfr, si cambia

Il Ddl concorrenza, approvato dal Senato, permette ai lavoratori di scegliere per una destinazione anche solo parziale e non integrale del Tfr ai fondi pensione. E’ quanto si legge su Studio Cataldi che descrive come cambiano “i rapporti tra tale trattamento e la pensione integrativa”. Il testo del Ddl prevede la possibilità di optare per destinare anche soltanto una parte del Trattamento di fine rapporto a fondi pensione aziendali, settoriali o fondi Inps. Il resto potrà essere accantonato come accadeva prima e percepito a fine carriera.

