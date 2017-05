Sovizzo. Spettacolo “Non è proprio Cenerentola”



In occasione della Festa della Mamma, l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Civica organizzano domenica 14 maggio alle ore 16.00 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo, lo spettacolo teatrale per famiglie “Non è proprio Cenerentola”, curato dalla compagnia teatrale “Gli Alcuni” di Treviso.

Ingresso libero.

