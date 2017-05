Sovizzo. Fornitura libri di testo per la scuola primaria anno scolastico 2017/2018



Come stabilito dalla legge regionale 27 giugno 2016 n.18, il Comune di Sovizzo gestisce la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti a Sovizzo frequentanti la scuola primaria, presso l’Istituto Comprensivo di Sovizzo o in altro comune, mediante il sistema della cedola libraria.

Ogni famiglia anche per l’a.s. 2017/2018 dovrà:

ordinare i libri presso una libreria/cartoleria di propria scelta;

compilare, firmare e consegnare alla libreria/cartoleria prescelta, al momento del ritiro dei libri, il modulo “cedola libraria”;

non è previsto alcun onere economico per le famiglie

Si ricorda ai genitori degli alunni non residenti a Sovizzo, ma frequentanti la scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo di Sovizzo, di informarsi presso il proprio comune di residenza sull’iter da seguire.

Per informazioni:

Ufficio Segreteria – Comune di Sovizzo

Tel. 0444/1802107

