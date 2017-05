Sovizzo. Avviso pubblico: nomina componente commissione comunale di vigilanza esperto in elettrotecnica



Si informa che il Comune di Sovizzo intende procedere alla nomina del componente titolare della commissione esperto in elettrotecnica.

La nomina avrà durata di tre anni.

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda di candidatura entro le ore 12.30 del giorno 15 giugno 2017, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sovizzo oppure via mail all’indirizzo PEC: sovizzo@cert.ip-veneto.net.

Per informazioni:

Ufficio Commercio

Tel. 0444/1802112

Tags: nomina componente commissione comunale di vigilanza esperto in elettrotecnica