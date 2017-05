SERGIO BERLATO (FDI – AN –MCR) – BANCHE VENETE: IL GOVERNO INTERVENGA



“Il Governo italiano non può accettare il dictat imposto da Bruxelles.” A dichiararlo Sergio Berlato Presidente terza Commissione permanente del Consiglio del Veneto e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – AN.

“E’ necessario e doveroso che lo Stato intervenga per salvare Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, così come ha fatto mettendo 8 mil di euro per Monte dei Paschi di Siena ,non solo per i lavoratori delle stesse ma per salvaguardare un tessuto – socio economico formato da artigiani, piccole – medie imprese e piccoli risparmiatori che avevano affidato loro tutti i risparmi e le risorse di una vita. Il salvataggio di questi istituti di credito – prosegue Sergio Berlato – è fondamentale per la tutela del sistema socio – economico del Veneto.

Auspico anche – conclude Sergio Berlato – che coloro che hanno responsabilità in merito al disastro creatosi siano affidati alla giustizia e oltre alla pena sia condannato al pieno risarcimento dei danni.”

