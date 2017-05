La Mille Miglia a Sovizzo



La 35° rievocazione storica della Mille Miglia passerà per Sovizzo giovedì 18 maggio dalle ore 14.30 alle ore 21.45.

In occasione dell’evento alcune strade cittadine verranno chiuse al traffico per permettere la prova a cronometro che si svolgerà dall’incrocio della srada provinciale di Peschiera dei Muzzi e via Righi, fino all’incrocio di via Chiave con la srada provinciale della Valdiezza.

