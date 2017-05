Creazzo. Avviso pubblico per l’individuazione e nomina del Nucleo di valutazione monocratico

Si informa che è possibile presentare domanda per la nomina di componente unico del Nucleo di valutazione del Comune di Creazzo per il triennio 2017-2019. Requisti previsti come specificato nell’avviso.

Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12.30 del 17 GIUGNO 2017

Avviso pubblico per l’individuazione e nomina del nucleo di valutazione 2017-2019 (1)

