Creazzo. Agevolazione mensa A.S. 2017-2018



Dal 2 al 31 maggio 2017 (termine perentorio) è possibile presentare al Comune la domanda di riduzione del costo della quota del servizio di refezione scolastica per gli alunni residenti nel Comune di Creazzo a.s. 2017/18.

Per avere accesso alla relativa modulistica vi invitiamo a cliccare al link che segue:

Modulistica mensa trasporto scolastico

