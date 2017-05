Creazzo. 37^ marcia delle scuole e Creazzo’s got talent



A ben vedere le previsioni meteo di domani l’appuntamento con la tradizione è salvo: non ci dovrebbero essere nuvole, vento e pioggia a rendere grigio e impercorribile l’appuntamento con la marcia delle scuole, giunta alla lusinghiera trentasettesima edizione.

Il ritrovo è previsto dalle 8.00 alle 9.00 per le iscrizioni (quota 6,00 a persona) presso la Scuola primaria G. Ghirotti; i percorsi strutturati saranno di 3, 6 e 10 chilometri con punti di ristoro nei percorsi intermedio e lungo. Arrivo presso la Scuola secondaria Manzoni.

A conclusione della giornata in programma la terza edizione di Creazzo’s got talent: in palio buoni spesa da 100, 75 e 50 euro.

