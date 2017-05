Arzignano. Allegria in piazza con gli amici clown ArziVip





Sabato 13 maggio i clown Volontari di ARZIVIP, appartenenti alla Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia Onlus, coloreranno Piazza della Libertà ad Arzignano, dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Ad accogliervi in piazza con mercatino, spettacoli, intrattenimenti, tanta allegria e colore ci saranno i clown di Arzivip con il loro camice di VIP Italia con la scritta Viviamo in Positivo sulla schiena, colletto rosso e maniche rigate (bianche e verdi / bianche e gialle) e il tesserino identificativo.

Assieme a oltre 4400 volontari clown VIP delle 57 associazioni federate a VIP ITALIA Onlus portano la vitamina del sorriso negli ospedali e nelle case di riposo in tutta Italia. La Giornata del Naso Rosso è l’unico appuntamento di piazza per raccogliere i fondi per i progetti della Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia Onlus. I progetti finanziati dalla giornata del naso rosso sono: PROGETTO FORMAZIONE

Corsi specialistici e avanzati di formazione per i 4400 volontari clown VIP per la formazione dell’anno successivo.

PROGETTO MISSIONI Missioni clown organizzate dai volontari clown VIP nei paesi in via di sviluppo (www.vipmissione.org)

PROGETTO SENSIBILIZZAZIONE Ogni anno si sostiene la sensibilizzazione al Vivere in Positivo e alla testimonianza del volontariato clown attraverso una adeguata campagna di comunicazione e la stampa di circa 20.000 copie di un giornalino “VIP CLOWN NEWS” che viene distribuito gratuitamente ai pazienti delle strutture socio sanitarie convenzionate. Vuoi far nascere un sorriso? Vuoi essere tu stesso portavoce del Vivere in Positivo? Bene allora ti aspettiamo: Sabato 13 maggio in piazza della Libertà ad Arzignano dalle 10.00 alle19.00 con balli, giochi e la Lotteria del Naso rosso(estrazione 22 maggio 2017).

Il vicesindaco e assessore al Sociale del Comune diArzignano, Alessia Bevilacqua: “Invito tutta la cittadinanza a partecipare e contribuire perché i volontari di ARZIVIP sono impegnati 365 giorni all’anno con il loro efficace, originale e lodevole impegno per far sorridere chi ne ha bisogno, in particolare i più piccoli.. Sarà un modo per contribuire concretamente e conoscere le loro attività”.

In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a sabato 20 maggio 2017

