ADUTATA ALPINI – SERGIO BERLATO (FDI-AN-MCR) – LE PENNE NERE SONO L’EMBLEMA DEL VERO VOLONTARIATO: A TREVISO QUESTO FINE SETTIMANA SFILERA’ L’ITALIA MIGLIORE



Gli Alpini rappresentano l’associazionismo più genuino e concreto fatto di impegno civico, senso del dovere, appartenenza, fedeltà alla Patria, amore per il proprio territorio ed in particolare per le nostre montagne e tutto questo senza dimenticare i momenti di ritrovo che diventano una festa per tutti – afferma il Consigliere regionale e Coordinatore per il Veneto di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, Sergio Berlato. L’entusiasmo e l’energia che trasmettono le Penne Nere sono indescrivibili ed ogni volta sono una gioiosa sorpresa; sarà così anche a Treviso questo fine settimana, per la tradizionale Adunata nazionale dove sfilerà l’Italia migliore – conclude Sergio Berlato.

