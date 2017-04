Vinitaly. Bollicine venete per i vincitori al Giro d’Italia



Per il sesto anno consecutivo il Giro d’Italia brinderà ai vincitori di tappa e alla maglia rosa con le bollicine del Veneto. La prima delle “bottiglie del trionfo”, con immancabile etichetta rosa, è stata stappata oggi al Vinitaly, nello stand dell’Azienda Astoria che la produce, alla presenza del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, del Direttore del Giro Mauro Vegni, dei titolari di Astoria Paolo e Giorgio Polegato, di indimenticabili campioni del passato con Vittorio Adorni, Gianni Motta e Dino Zandegù, di un grande uomo della cultura veneta come Mauro Corona.



“Quest’anno – ha detto Zaia – il Giro d’Italia 2017 si deciderà in Veneto, all’arrivo della tappa ad Asiago. Chi sarà in maglia rosa lassù, avrà vinto il Giro, perché dopo ci sarà solo la kermesse conclusiva. E non poteva essere diversamente – ha aggiunto – perché il pressing che abbiamo fatto su Mauro Vegni è stato asfissiante e dell’attenzione che ci ha riservato lo voglio ringraziare di cuore, con tutto il suo staff”.

“Il Veneto – ha aggiunto il Governatore – è la capitale italiana del Vino, e un vino veneto sarà l’abbinamento ideale per una delle manifestazioni sportive più famose e amate d’Italia e del Mondo come la corsa rosa”.

“Le bottiglie con cui brinderanno i vincitori – ha concluso Zaia – sono preziose, perché non costituiscono il risultato di un’iniziativa estemporanea, ma di decenni di lavoro, iniziato dai nostri produttori quando quelle bollicine non significavano oro ma fatica”.

PR: 0

Mi piace: Mi piace Caricamento…

Share This Post Tweet

Tags: Bollicine Venete