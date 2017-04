Videosorveglianza, bonus del 100% per chi installa allarmi



Ci saranno agevolazioni pari al 100% dell’importo richiesto per chi installa sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme. È quanto stabilisce un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che individua la quota percentuale del credito d’imposta che spetta per le spese sostenute nel 2016 relative all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale (o di sistemi di allarme) e ai contratti stipulati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.

L’importo agevolabile, si legge in una nota, è quello che risulta dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il codice tributo da utilizzare è 6874, istituito con la risoluzione n. 42/E pubblicata ieri, che deve essere inserito nella sezione ‘erario’, nella colonna ‘importi a credito compensati’. L’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia presentato l’istanza di attribuzione del credito d’imposta entro i termini previsti, o se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare del credito spettante, il modello F24 verrà scartato.

L’esito negativo verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, fa sapere l’Agenzia delle Entrate, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

